Depois da queixa apresentada na sequência do jogo em Camp Nou, o Barcelona apresentou uma nova reclamação junto da UEFA devido à arbitragem na eliminatória da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid.

Em comunicado oficial, o emblema catalão aponta que muitas das decisões dos árbitros «não cumpriram as leis do jogo», devido à «aplicação incorreta das regras e da falta de intervenção adequada do sistema VAR em incidentes de clara importância».

O Barça entende que esses alegados erros tiveram «impacto direto» tanto no desenrolar dos jogos, como no desfecho final, «causando danos desportivos e financeiros significativos ao clube», devido à eliminação nos quartos de final.

Após a derrota por 2-0 na primeira mão, o Barcelona apresentou uma queixa em que visava especialmente o VAR, onde estava o português Tiago Martins, por um suposto penálti não assinalado. Nesse mesmo jogo, o defesa-central Pau Cubarsí viu cartão vermelho direto e foi expulso. A queixa, no entanto, não teve qualquer avanço, porque foi recusada pela UEFA, que a considerou mesmo «inadmissível».

Já na segunda mão, em Madrid, o Barça até venceu por 2-1, mas o resultado foi insuficiente para dar a volta à eliminatória. Os «blaugrana» também ficaram reduzidos a dez nesse jogo, mas desta feita por expulsão de Eric García.