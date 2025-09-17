O Barcelona anunciou a lista de convocados para o encontro com o Newcastle, referente à primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, antes de partir para Inglaterra. Lamine Yamal, que estava em dúvida, ficou fora dos convocados, sendo que Frenkie de Jong volta a ser opção para o treinador Hansi Flick.

Yamal, que foi dispensado dos trabalhos da seleção espanhola por conta de lesão, é baixa confirmada pelo segundo jogo consecutivo na equipa catalã, depois de ter falhado o encontro com o Valência. Resta perceber se estará apto para a receção ao Getafe, da liga espanhola, no domingo.

Já Frenkie de Jong, que também não esteve presente no último jogo, volta a estar disponível, após recuperar de uma «pequena lesão» no músculo obturador externo da perna direita, contraída no empate a uma bola entre os Países Baixos e a Polónia.

O Barcelona defronta o Newcastle, no St. James Park, na quinta-feira, às 20 horas.

