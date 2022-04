O Barcelona deu um passo gigante, esta sexta-feira, para a final da Liga dos Campeões feminina, ao vencer o Wolfsburgo em Camp Nou, por 5-1, na primeira mão das meias-finais da competição, num jogo que teve outros motivos históricos: os 91.648 adeptos nas bancadas fixam um novo recorde mundial de espetadores num jogo feminino.

Num jogo que teve arbitragem da portuguesa Sandra Bastos, o Barcelona chegou ao intervalo a vencer por 4-0. Aitana Bonmatí abriu as contas com o 1-0 aos três minutos, Graham Hansen aumentou para 2-0 (10m), Jennifer Hermoso fez o 3-0 (33m) e Alexia Putellas o quarto golo das catalães, ao minuto 38.

Na segunda parte, Jill Roord reduziu para 4-1 aos 73 minutos, mas o Barcelona repôs a diferença na eliminatória nos quatro golos antes da viagem à Alemanha na próxima semana, com o 5-1 apontado por Alexia Putellas, que bisou no encontro, de penálti, aos 85 minutos.

A segunda mão está marcada para 30 de abril, pelas 17 horas. A outra meia-final é entre Lyon e PSG e a primeira mão do duelo francês joga-se no domingo, a partir das 16 horas.

O número de espetadores no Barcelona-Wolfsburgo supera os 91.553 adeptos do duelo que também se jogou em Camp Nou, entre Barcelona e Real Madrid, há menos de um mês, a 30 de março, nos quartos de final da prova.

Ho hem tornat a fer, CULERS!

We did it again: The WORLDWIDE RECORD is ours!

¡Lo hemos hecho una vez más! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN