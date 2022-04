O futebolista espanhol Gerard Piqué «recebeu alta médica» e está de volta às opções do Barcelona, integrando os convocados para a visita à Real Sociedad, confirmou esta quarta-feira o clube catalão.

Piqué, de 35 anos, por estes dias envolvido numa polémica devido a possíveis ganhos da sua empresa com a realização da Supertaça espanhola na Arábia Saudita, saiu lesionado do jogo com o Eintracht Frankfurt, a 7 de abril, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, na Alemanha, aos 23 minutos.

No dia seguinte, o Barcelona confirmou que Piqué estava a contas como uma tendinopatia no adutor longo da coxa esquerda e o atleta falhou os três jogos seguintes, ante Levante, Eintracht e Cádiz, mas é agora de novo opção para o treinador Xavi Hernández.

O Real Sociedad-Barcelona joga-se a partir das 20h30 de quinta-feira e é relativo à 33.ª jornada da primeira liga espanhola.