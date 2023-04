O Barcelona bem tentou até ao fim – e prova disso foram as aproximações nos seis minutos para lá dos 90 – mas não saiu do nulo na receção ao Girona (0-0), esta segunda-feira, na receção ao vizinho Girona, em jogo da 28.ª jornada da primeira liga espanhola.

A equipa comandada por Xavi Hernández ficou muito perto do golo aos 37 minutos, após uma finalização de Ronald Araujo na área, na sequência de um canto. Porém, Gazzaniga defendeu a bola mesmo em cima da linha, não tendo sido considerado golo.

O Girona teve uma excelente aproximação aos 55 minutos, mas Taty Castellanos desperdiçou perante Ter Stegen e os visitantes acabaram, com grande esforço e sacrifício, a segurar o 0-0.

Isto porque o Barcelona, no ataque final, em tempo de compensação, ficou perto do golo por Gavi após um canto e por Robert Lewandowski pouco depois.

Apesar do empate, o Barcelona reforça a liderança, tendo agora 72 pontos, mais 13 do que o Real Madrid, que no sábado perdeu com o Villarreal e segue no segundo lugar, mais longe dos catalães. O Girona é 11.º, com 35 pontos.

Um jogo em que os adeptos do Barcelona, tal como já tinham feito na Taça do Rei ante o Real Madrid, na passada quarta-feira, cantaram pelo nome do futebolista argentino Lionel Messi ao minuto dez.