O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou esta sexta-feira que as entradas no estádio Camp Nou em jogos do clube nas competições internacionais vão ser «nominais», numa decisão que surge depois da impressionante enchente de adeptos do Eintracht Frankfurt na quinta-feira, no duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

«Isto nunca mais vai acontecer no estádio do Barcelona. Decidimos adotar medidas. Nos jogos que o Barcelona jogue a nível internacional as entradas serão nominais», referiu Laporta, à imprensa espanhola, ao início da tarde desta sexta-feira, insistindo que o clube não vendeu bilhetes a mais – além dos 5 mil regulamentados pela UEFA – para adeptos visitantes e que, por isso, houve «condutas impróprias ou irregulares» que levaram a que milhares de ingressos acabassem nas mãos de fãs germânicos.

«O clube trabalhou intensamente esta manhã e temos os dados referentes às entradas de ontem. Entradas vendidas foram 34.440. Estas entradas vendiam-se com restrições, isto é, não podiam ser compradas com cartões de créditos alemães. Estas medidas adotam-se há seis anos, para evitar que as entradas vão parar às mãos de adeptos dos adversários. Nós, por obrigação da UEFA, tivemos de oferecer ao adversário - que comprou todas - 5 mil entradas. São as entradas que estão localizadas acima de todo, no terceiro anel», começou por referir.

«Convites à UEFA foram 2.425, titulares de bilhetes de época que estavam no estádio eram 37.746 e a assistência total foi de 79.468 pessoas. Quero expressar ainda que as 34.440 entradas que colocámos à venda estavam localizadas no terceiro anel e estas entradas podiam ser compradas dentro das primeiras 24 horas por sócios do clube, com um desconto de 50 por cento. Passadas as 24 horas, podia comprar público em geral. As pessoas que compraram estas entradas, é evidente que não as utilizaram, porque todo o terceiro anel estava de cor branca, com adeptos alemães», continuou.

«Quer dizer isto que esses bilhetes foram parar às mãos de adeptos alemães mãos de forma irregular, porque o clube utiliza todas as restrições. O que aconteceu aqui: de forma irregular, parte deste número de entradas, 34.440, foram parar às mãos de alemães, o clube não vendeu diretamente estas entradas aos adeptos alemães. Não se pode culpar o clube pelas condutas impróprias ou irregulares de pessoas que compraram estas entradas e que as fizeram chegar aos adeptos alemães», referiu, ainda.

O Barcelona, derrotado por 3-2 pelo Eintracht, foi eliminado da Liga Europa, num jogo marcado pelos milhares de adeptos dos visitantes em Camp Nou. A imprensa espanhola fala em cerca de 25 a 30 mil fãs dos germânicos que viram o jogo ao vivo.