O Barcelona é campeão de Espanha!

A equipa comandada por Xavi Hernández conquistou, na noite deste domingo, o 27.º título de campeão espanhol para a história do clube, com o triunfo por 4-2 na visita ao vizinho Espanhol, no dérbi catalão, da 34.ª jornada, a quatro do fim da prova.

O primeiro golo do encontro foi apontado por Robert Lewandowski, aos 11 minutos. Pouco depois, aos 20, Alejandro Balde dobrou a diferença para o Barcelona e, ainda antes do intervalo, Lewandowski bisou para o 3-0.

Já na segunda parte, aos 53 minutos, Jules Koundé fez o 4-0 para o Barcelona, que acabou por sofrer dois golos. O primeiro, foi aos 73 minutos, altura em que Javi Puado fez o golo da equipa da casa, comandada por Luis García. No último lance do jogo, aos 90+2m, o Espanhol reduziu para o resultado final, por Joselu.

Imediatamente a seguir, soltou-se a festa do Barcelona, mas... foi por pouco tempo no relvado: os adeptos do Espanhol invadiram o terreno de jogo e "obrigaram" os jogadores da equipa visitante a correr na direção do balneário.

O Barcelona tinha sido campeão pela última vez em 2019. Seguiram-se três anos de jejum, com o Real Madrid a ser campeão num deles e o Atlético de Madrid noutro.

O clube catalão fica agora a oito títulos de campeão espanhol do Real Madrid, que soma 35 e é o mais titulado.

Depois de ter sido campeão pelo Barcelona por oito ocasiões como jogador, Xavi é agora campeão como treinador.

A quatro jornadas do fim, o Barcelona soma 85 ponto, tendo mais 14 do que o Real Madrid, que já só pode chegar ao máximo de 83. A única boa notícia para o Real, nesta jornada, é o facto de o Atlético de Madrid ter perdido, o que permitiu à equipa de Carlo Ancelotti voltar para o segundo lugar, com mais dois pontos do que os comandados de Diego Simeone.

Bellerín como Aursnes

Na mesma medida do que o futebolista do Benfica, Fredrik Aursnes, que pôde este domingo festejar o título do Feyenoord nos Países Baixos, há outro jogador a atuar agora em Portugal que é campeão esta época por outro clube. Héctor Bellerín, lateral cedido ao Sporting, fez três jogos pelo Barcelona na liga espanhola em 2022/23 e também é campeão.

(Imagens vídeo Eleven Sports)