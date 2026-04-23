O Barcelona está cada vez mais perto de renovar o título espanhol. Venceu nesta quarta-feira o Celta de Vigo por 1-0, com um golo de Lamine Yamal de grande penalidade, aos 40 minutos.

Curiosamente o extremo espanhol lesionou-se no momento em que marcou o golo, queixando-se de dores musculares na perna direita.

Ainda antes, Hans Flick teve de substituir forçosamente João Cancelo, pois o lateral mostrou queixas também ao nível muscular logo aos 20 minutos. Saiu aos 23.

A primeira parte acabou apenas ao fim de 67 (!) minutos. O jogo esteve quase 20 minutos parado após o golo de Lamine Yamal devido a uma emergência na bancada. Um dos adeptos entrou em paragem cardiorrespiratória.

O Barcelona tem agora 82 pontos, mais nove do que o Real Madrid, segundo classificado. O Celta de Vigo fica com os mesmos 44 pontos, em sétimo lugar.