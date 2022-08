O Barcelona informou nesta sexta-feira que acertou a venda de 24,5 por cento do Barça Studios à empresa Orpheus Media, por um montante de 100 milhões de euros.

Desta forma, os catalães ganham fôlego para conseguirem inscrever alguns reforços na Liga espanhola, de modo a que estes vão a jogo na estreia oficial, já este sábado, frente ao Rayo Vallecano, no Camp Nou.

Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen e Franck Kessié são as novas caras do Barça para 2022/23.