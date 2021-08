O antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, exigiu esta sexta-feira ao atual líder dos catalães, Joan Laporta, que apresente o mais brevemente possível as contas do clube, para que se esclareçam as dúvidas que pairam nos associados a propósito de supostas irregularidades debatidas e faladas na transição de direção.

Numa carta de dez pontos tornada pública através da agência EFE, Bartomeu respondeu assim às críticas de Laporta, que tinha apontado a saída do futebolista argentino Lionel Messi à «péssima gestão que tinha herdado», numa alusão à era de Bartomeu.

«Peço-te que tornes públicos, e o quanto antes, os resultados detalhados da auditoria e, se houver, a informação precisa, a todos os parceiros e parceiras, das irregularidades que supostamente apontas, para evitar especulações e suspeitas sobre ações “supostamente criminosas” e, também, para que se evitem assuntos tendenciosos nos meios de comunicação», escreveu Bartomeu.

«No caso de serem encontrados indícios de atuações irregulares que, desde logo, eu não tenha ordenado nem tido conhecimento, comprometo-me a ser o primeiro a adotar as medidas legais e pertinentes para esclarecer e, se necessário, castigar essas presunções ilícitas», expressou também Bartomeu, na parte final da carta.

Estas palavras escritas por Bartomeu surgiram depois de Laporta ter, na conferência de imprensa do anúncio da saída de Lionel Messi, prometido «agir» quando a auditoria terminasse. «Não podemos cooperar com questões supostamente criminosas», dissera Laporta.