Deco, diretor desportivo do Barcelona, mostrou-se confiante com o futuro dos talentos do clube catalão e fez uma lista de possíveis candidatos à Bola de Ouro.

Para além dos nomes de Lamine Yamal e Pedri, o antigo craque do FC Porto destacou Vitinha, internacional português e médio do PSG, como um possível vencedor do troféu de melhor do mundo.

«Lamine tem hipóteses, assim como Pedri, Dembélé ou Vitinha. O bom é ver que o Barça está novamente na disputa pelos prémios», afirmou Deco, em entrevista ao La Vanguardia.

Aos 17 anos, Lamine Yamal é uma das figuras de destaque do ataque do Barcelona e da seleção espanhola. As comparações com Cristiano Ronaldo e Messi vão surgindo e, para Deco é algo compreensível.

«O que os génios têm em comum é que vêem o que os outros não vêem, e o Lamine tem isso. Ele domina o futebol de uma forma diferente», elogiou o dirigente ‘culé’.

Outro nome do momento nos blaugrana é Nico Williams. O jogador atua no Atl. Bilbao mas Deco garantiu que é um alvo antigo que está a ser negociado.

«Já tínhamos o nome do Nico em cima da mesa na época passada. Sempre tivemos essa ideia. O facto de serem amigos (com Lamine Yamal) é bom, mas não vamos usar a cartada dos amigos. Isto não é um clube de amigos, aqui viemos para trabalhar e tentar ganhar», sublinhou o dirigente catalão que garantiu que o jogador tem «vontade de vir» para o clube