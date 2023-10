Antes da visita do Barcelona ao Estádio do Dragão, a imprensa espanhola tem procurado conhecer melhor o FC Porto e Robert Moreno, antigo adjunto de Luis Enrique, fez uma breve análise aos dragões.

O técnico espanhol destacou Mehdi Taremi e ainda apontou que a estratégia ofensiva dos portistas pode beneficiar os catalães.

«Gosto muito de Sérgio Conceição como treinador. É uma equipa que mudou muito face ao ano passado. Têm um avançado iraniano, Taremi, que é excecional. No resto das posições também têm bons jogadores porque contratam sempre bem, mas nenhum que sobressaia de maneira especial. Acho que é um bom rival para o Barcelona pela proposta [de jogo] que têm. Não vamos defrontar um Celta ou um Maiorca. Duvido muito que Conceição faça algo que não seja habitual. Joga em 4-2-3-1 e vai manter assim. É um dversário que quer jogar de igual para igual e isso favorece o Barça. O FC Porto vai jogar para ganhar ao Barcelona e é aí que aparecem os espaços que se podem aproveitar», afirmou Moreno em entrevista à Marca.

O espanhol também avaliou as exibições de João Félix e João Cancelo, tendo considerado que o lateral é mais influente no Barça do que o avançado.

«Ainda que vá em contracorrente, acho que Cancelo é mais importante do que João Félix apesar dos seus golos e assistências. O que Cancelo está a dar é algo realmente incontrolável para os adversários porque não joga a lateral, joga o que quer», disse, antes de sublinhar que Cancelo tem fragilidades defensivas.

«Houve uma mudança tática com Cancelo, porque dá-te muitas coisas no ataque, mas também te tira na defesa», concluiu.

O FC Porto recebe o Barcelona esta quarta-feira (20h00), em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.