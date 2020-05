O treinador do Barcelona, Quique Setién, considera que as cinco substituições nas jornadas que restam disputar na liga espanhola de 2019/2020 vão prejudicar a equipa catalã, pela frescura que o adversário pode ter com o maior número de alterações possíveis.

«Creio que as cinco substituições vão prejudicar-nos, porque resolvíamos muitos jogos nos minutos finais e os adversários ficam com mais gente fresca», argumento o técnico, na sexta-feira, numa videoconferência com membros da escola de treinadores da Federação de Futebol de Las Palmas.

No início deste mês, a Comissão de Delegados da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ratificou que a Liga Espanhola (La Liga) vai permitir as cinco substituições por jogo após a retoma, marcada para 11 de junho, com o Sevilha-Betis. As mesmas poderão ser feitas apenas em três momentos, para evitar perda de ritmo nos encontros.

Setién admite, ainda, que vão ser «muitos jogos em pouco tempo», dado que está previsto terminar a competição a 18 e 19 de julho. Em suma, vão jogar-se 11 jornadas em cerca de um mês e uma semana. «Vai influenciar no rendimento e vai afetar lesões. Esperemos que seja menos prejudicial do que aquilo que se pensa», frisou.

O Barcelona lidera a liga espanhola com 58 pontos, mais dois que o Real Madrid, segundo com 56.