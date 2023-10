Continuam as dores de cabeça para Xavi devido às lesões no Barcelona. O boletim clínico já era extenso e ainda aumentou com Jules Koundé e Lamine Yamal, que saíram lesionados do encontro do último domingo em casa do Granada (2-2).

O defesa-central francês, entretanto já substituído na seleção francesa por Axel Disasi, sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e deverá ficar ausente dos relvados durante cerca de um mês, o que significa que é baixa para o clássico com o Real Madrid (28 de outubro).

No caso de Yamal, apesar de estar a contas com problemas físicos na perna esquerda, vai apresentar-se na seleção espanhola para realizar mais exames médicos, informou o Barça.

Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski e Raphinha são os outros lesionados nos catalães.