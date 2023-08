O Barcelona venceu na visita ao Villarreal na tarde deste domingo, por 4-3, num jogo em que chegou a desperdiçar uma vantagem de dois golos, mas no qual respondeu com reviravolta a igual feito da equipa da casa para somar os três pontos no duelo da 3.ª jornada da liga espanhola.

Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres e Robert Lewandowski construíram o triunfo da equipa comandada por Xavi Hernández, num jogo em que sobressaiu o jovem de 16 anos Lamine Yamal, ligado diretamente a dois dois quatro golos dos visitantes.

Aos 12 minutos, Yamal serviu Gavi para o 1-0 e a vantagem foi dobrada por Frenkie de Jong, pouco depois, ao minuto 15.

Porém, ainda na primeira parte, Juan Foyth e Alexander Sorloth, respetivamente aos 26 e aos 40 minutos, colocaram o resultado no 2-2 registado ao intervalo.

Na segunda parte, Álex Baena fez vibrar a maioria do público presente no Estadio de la Ceramica, ao fazer o 3-2 para o Villarreal que deu a volta ao marcador.

O Barcelona, contudo, respondeu e conseguiu virar o jogo a seu favor para triunfar: Ferran Torres fez o 3-3 aos 68 minutos e o 4-3 foi da autoria de Lewandowski, que encostou para a baliza depois de um grande trabalho de Yamal, que rematou ao poste antes de o polaco ficar com a bola à mercê para a finalização (71m).

Os catalães chegam aos sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. O Villarreal sofre a segunda derrota em três jornadas e segue com três pontos.

