O Barcelona informou que Ansu Fati vai estar ausente dos relvados durante cerca de quatro meses, depois de ter sido operado com sucesso ao menisco interno do joelho esquerdo.



O internacional espanhol de 18 anos Fati, de 18 anos, lesionou-se no último sábado, na primeira parte da receção ao Betis (5-2), quando foi carregado na área por Mandi, num lance que deu origem a uma grande penalidade, desperdiçada pelo francês Griezmann, aos 33 minutos.



Fati, que já foi substituído na convocatória de Luis Enrique por Marco Asensio, ainda ficou no relvado até ao intervalo, sendo então substituído pelo argentino Lionel Messi.