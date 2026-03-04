O Barcelona confirmou, esta quarta-feira, as lesões de Alejandro Baldé e Jules Koundé. Os dois defesas tiveram de ser substituídos no jogo a contar para a 2.ª mão da meia-final da Taça do Rei frente ao Atlético de Madrid, que terminou com a eliminação do conjunto orientado por Hansi Flick (4-3).

Os dois jogadores sofreram, curiosamente, a mesma lesão: uma rotura no terço médio do bíceps femoral da coxa esquerda. O Barcelona refere que o defesa espanhol de 22 anos deverá ficar ausente até quatro semanas, contudo não dá uma previsão para o internacional francês. Tendo em conta que a lesão é a mesma, o tempo de paragem poderá ser semelhante.

Desta forma, o treinador alemão fica sem dois dos seus laterais titulares, que se juntam a Frenkie De Jong e Robert Lewandowski no boletim clínico.

Atualmente, o Barcelona ocupa o primeiro lugar da liga espanhola com 64 pontos, mais quatro que o segundo classificado Real Madrid.

▶ Jules Kounde sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. Su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/96ZU5R6dsD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2026