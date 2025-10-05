O Barcelona foi goleado este domingo e perdeu a liderança da Liga espanhola. Com a derrota no reduto do Sevilha (4-1) a lei do ex teve efeito e Robert Lewandowski falhou o penálti que poderia, pelo menos, ter mudado o rumo do jogo.

Alexis Sánchez, ex-Barcelona, abriu o marcador logo aos 13 minutos através de uma grande penalidade. Isaac Romero dilatou a vantagem para dois golos aos 36 minutos.

Marcus Rashford conseguiu reduzir a desvantagem ainda antes do intervalo (45+7m). Com este golo em tempo de compensação, o ex-Manchester United fez o terceiro golo da temporada.

Na segunda metade, Robert Lewandowski teve a oportunidade de empatar a partida. Aos 77 minutos, através de uma grande penalidade, o polaco fez algo que não costuma fazer: falhou o golo.

Ainda houve tempo para mais golos para o Sevilha. Jose Angel Carmona fez o terceiro na passagem do minuto 90 e Akor Adams fechou as contas do jogo já no tempo de compensação (90+6m).

Com este desaire (4-1), o Barcelona perde a liderança para o Real Madrid, que venceu este sábado o Villarreal.

Os catalães são segundos com 18 pontos, menos dois que o rival da capital. O Sevilha, por sua vez, venceu pela primeira vez em casa e regista 13 pontos na Liga.