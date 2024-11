Noite de emoção na Galiza. O Barcelona deslocou-se até aos Balaídos, reduto do Celta de Vigo, enquanto líder da Liga Espanhola, neste sábado, e não encontrou facilidades: acabou a empatar 2-2 com os galegos.

Raphinha iniciou a caminhada no marcador com um golo aos 15 minutos, após passe do lateral Jules Koundé.

Raphinha está sem travões esta temporada 🤩#DAZNLALIGA pic.twitter.com/LknragweR9 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 23, 2024

Naquilo que parecia ser uma vitória fácil, Robert Lewandowski marcou um bom golo na segunda parte, numa desmarcação nas costas da defesa contrária.

Porém, os galego conseguiram empatar a partida em dois minutos. Marc Casadó foi expulso por acumulação de amarelos aos 82m e Alfonso González estreou-se a marcar pelo clube aos 84, aproveitando um erro clamoroso de Koundé.

O jovem Hugo Alvarez empatou dois minutos depois.

No último lance do jogo, Marcos Alonso (ex-Barcelona e filho de uma família ligada ao clube) fez um corte soberbo e evitou o golo de Raphinha, na última jogada do encontro.

😱😱😱 Marcos Alonso rouba o golo da vitória a Raphinha no último segundo #DAZNLALIGA pic.twitter.com/P3OfeKaFxS — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 23, 2024

Por fim, nota para o regresso de Gavi aos relvados, mais de um ano depois de uma lesão grave. O Barcelona continua a ser líder, mas soma o segundo jogo sem vencer. Tem 34 pontos. O Celta de Vigo conta com 18 pontos, na 11.ª posição.