Com menos posse de bola, menos remates e muita garra até ao fim, o Atlético Madrid fez uma exibição típica diante do Barcelona, neste domingo. Problema? Os «blaugrana» operaram uma reviravolta entre os 72 e os 90+2 minutos, levando os três pontos (4-2).

Num Clássico da Liga espanhola renhido, o Barcelona teve mais grandes chances de golo na primeira parte, mas a verdade é que o Atlético Madrid foi a ganhar para o intervalo. Um golo de Julián Álvarez fazia a diferença. O argentino finalizou um contra-ataque rápido aos 45 minutos.

Já na segunda metade, após alterações nas duas equipas, foi Sorloth (que tinha rendido Álvarez) a aumentar a vantagem da equipa de Simeone, numa jogada semelhante ao primeiro golo. No entanto, houve uma mão do Atlético na jogada que o VAR não viu.

There was a handball by Rodrigo de paul before Sorloth's goal.

Em seis minutos, entre os 72 e os 78, o Barcelona conseguiu empatar a partida. O primeiro golo foi de Robert Lewandowski, num grande movimento à ponta-de-lança. Soma 35 esta época. Ferran Torres empatou o jogo aos 78, de cabeça, a responder a um cruzamento vindo da direita.

Já na reta final do encontro, aos 90+2m, Lamine Yamal fez a remontada com um remate de fora da área, que ainda sofreu um desvio em Reinildo. Ferran Torres fechou a contagem com um belo remate à entrada da área.

Barcelona acompanha assim o Real Madrid no topo da tabela da Liga espanhola, ambos com 60 pontos. Porém, os «culés» têm menos um jogo disputado. O Atlético Madrid é terceiro colocado com 56 pontos.