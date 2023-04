O Elche apresentou esta terça-feira uma denúncia junto do Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol pela utilização irregular de Gavi por parte do Barcelona, no encontro da 27.ª jornada da liga espanhola, no último sábado, que os catalães venceram por 4-0.

Fontes do Elche confirmaram à agência noticiosa espanhola EFE que a reclamação foi feita dentro do prazo estipulado.

A denúncia surge devido à licença federativa do internacional espanhol, de 18 anos, e é justificada com o artigo 141 da RFEF, que indica que os jogadores «cuja licença seja cancelada, não podem, na mesma temporada, obter licença para o mesmo clube ao qual já estavam vinculados».

Gavi tinha sido inscrito como jogador do plantel profissional do Barcelona e usava a camisola 6, mas a La Liga cancelou essa inscrição, porque os catalães precisam de aliviar a massa salarial para não ultrapassarem os tetos definidos pela liga espanhola e, consequentemente, entrarem em incumprimento do fair-play financeiro interno. Por isso, para que Xavi pudesse contar com Gavi, o médio foi inscrito como júnior e voltou a vestir o número 30.

O Barcelona já assegurou que vai continuar a utilizar Gavi nos jogos que se avizinham, apesar da denúncia do Elche.

À EFE, fontes dos «culés» garantiram que o caso não tem "pernas para andar", já que o clube recebeu o aval da RFEF e da LaLiga para utilizar Gavi na partida em questão, na qual o médio, de acordo com o Elche, apresentou um cartão juvenil para jogar.