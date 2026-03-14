Barcelona: Gavi regressa aos convocados seis meses depois
Médio está recuperado de uma lesão no joelho sofrida em agosto do ano passado
Médio está recuperado de uma lesão no joelho sofrida em agosto do ano passado
Boa notícia para o Barcelona: Gavi está de volta aos convocados para a receção ao Sevilha, depois de seis meses fora das opções de Hansi Flick devido a uma lesão no menisco interno do joelho direito, contraída em agosto do ano passado. A informação foi revelada pelo próprio treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.
«O Gavi estará disponível no domingo, e estou muito contente com isso. Talvez possa jogar alguns minutos. É bom tê-lo de volta e nota-se bem o seu empenho e dinamismo nos treinos», disse o técnico alemão.
O médio de 21 anos, produto da «La Masia», já tinha estado afastado dos relvados entre 2023 e 2024 quando, no mesmo joelho, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior.
Gavi volta a ser opção para Hansi Flick que, recorde-se, recebe este domingo o Sevilha, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola, às 15h15.
Na próxima quarta-feira, os «blaugrana» jogam diante do Newcastle para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e procuram seguir para os «quartos», depois de um empate a uma bola no primeiro jogo da eliminatória e pode acompanhar o jogo no Maisfutebol, ao minuto.