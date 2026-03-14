Boa notícia para o Barcelona: Gavi está de volta aos convocados para a receção ao Sevilha, depois de seis meses fora das opções de Hansi Flick devido a uma lesão no menisco interno do joelho direito, contraída em agosto do ano passado. A informação foi revelada pelo próprio treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

«O Gavi estará disponível no domingo, e estou muito contente com isso. Talvez possa jogar alguns minutos. É bom tê-lo de volta e nota-se bem o seu empenho e dinamismo nos treinos», disse o técnico alemão.

O médio de 21 anos, produto da «La Masia», já tinha estado afastado dos relvados entre 2023 e 2024 quando, no mesmo joelho, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior.

Gavi volta a ser opção para Hansi Flick que, recorde-se, recebe este domingo o Sevilha, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola, às 15h15.

Na próxima quarta-feira, os «blaugrana» jogam diante do Newcastle para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e procuram seguir para os «quartos», depois de um empate a uma bola no primeiro jogo da eliminatória e pode acompanhar o jogo no Maisfutebol, ao minuto.