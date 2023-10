O avançado polaco Robert Lewandowski sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, informou o Barcelona, na manhã desta quinta-feira, na sequência do jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

«Os exames realizados esta manhã mostraram que Robert Lewandowski sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. É baixa e a sua evolução vai determinar a sua disponibilidade», informa o Barcelona, em comunicado.

Lewandowski saiu lesionado aos 34 minutos do jogo da 2.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, na sequência de um lance com David Carmo.

Certa é a ausência para a visita ao Granada, da liga espanhola, no domingo (20h00). Porém, o jornal espanhol As dá conta de que a lesão poderá, num pior cenário, deixar Lewandowski de fora até perto do fim do mês e, por isso, com o clássico ante o Real Madrid (28 outubro) em risco.

O mesmo jornal escreve que Lewandowski também será ausência para o jogo ante o Athletic, a 22 de outubro. Antes do Real Madrid, o Barcelona tem ainda, este mês, o jogo com o Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, a 25 de outubro.