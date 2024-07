Hans Flick esteve ao lado de Joan Laporta, presidente do Barcelona, nesta quinta-feira de manhã, para um momento de conferência de imprensa com os jornalistas, nestes primeiros momentos do treinador alemão com o clube catalão.

Flick, antigo selecionador alemão e treinador do Bayern Munique, foi questionado sobre o momento de Lamine Yamal, de apenas 17 anos, e deixou alguns conselhos.

«Fez um excelente trabalho no último ano. Passo a passo a este nível, vi o que ele fez no Campeonato da Europa e foi incrível, mas os grandes jogadores têm de continuar a trabalhar e a evoluir, é muito importante que ele tenha os pés assentes na terra, é uma grande pessoa, falei com ele e vai dar-nos momentos muito bons e vai trazer-nos muitas coisas. Ele pode fazer melhor e isso será o nosso papel, mas está no bom caminho», afirmou.

Hans Flick falou ainda sobre a integração de Thiago Alcântara na sua equipa técnica, com boa disposição. «No treino, ele pode jogar no meio-campo [risos]. Tenho os treinadores adjuntos. O Westermann jogou no Betis e fala espanhol, por isso vamos dar-nos bem. Com o Thiago, que acabou de se reformar e estava num mau momento, falámos e eu disse-lhe que se quisesse ver como funciona a pré-época nas semanas de preparação, era sempre bem-vindo. Ele pensou nisso e é possível vê-lo nos campos de treino. Será uma boa opção para ver a sua evolução. É ótimo ter o Thiago, porque é uma grande pessoa», disse o alemão.

Hans Flick deixou ainda as primeiras impressões sobre o diretor-desportivo Deco, ex-internacional português. «Desde o primeiro dia que houve uma grande comunicação com Deco, ele faz um trabalho fantástico, eu concentro-me com a equipa no campo e com Deco esta ligação está a funcionar», afirmou.