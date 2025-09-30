O treinador do Barcelona, Hansi Flick, deixou um recado a Lamine Yamal, antes do jogo com o Paris Saint-Germain. O técnico alemão lembrou que só o talento não chega para vingar no futebol e pediu que o internacional espanhol dê um passo em frente na evolução para chegar a outro patamar.

«Não gosto dessa coisa de "é super". Ele é um jogador excecional, mas há outros jogadores excecionais na equipa. Ele tem 18 anos e também precisa de se concentrar em trabalhar muito», disse o treinador do Barça, em conferência de imprensa.

«Para chegar ao próximo nível, um ou dois degraus acima, é preciso esforçar-se. Só talento não chega. Não se trata apenas de jogar com a bola, mas também de defender. É isso que precisamos de todos os jogadores, não apenas dele. Mas ele é um grande jogador com a bola e é isso que faz a diferença», completou.

Já sobre o PSG, Flick considerou que será «um adversário espetacular».

«É uma competição diferente. Vamos defrontar a melhor equipa da temporada passada, com jogadores fantásticos e um grande treinador. Adoro o estilo, é um grande desafio e estamos ansiosos por este jogo», frisou.

O Barcelona-PSG, da 2.ª jornada da fase de liga da Champions, está agendado para as 20h00 de quarta-feira.

