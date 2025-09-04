Roony Bardghji foi inscrito pelo Barcelona na equipa B e os catalães ainda não conseguiram registar o extremo na Liga espanhola devido às exigências do fair-play financeiro. Ainda assim, o jogador de 19 anos, que também foi alvo do FC Porto no verão, antes de optar pelos «blaugrana», garante que não vai jogar no Barça Atlètic.

«Não teria assinado se fosse para jogar nas reservas. Já joguei mais de 100 jogos por uma equipa A e não teria aceitado ir para uma equipa B. Não é verdade. Desde o início, tanto o clube como eu sabíamos qual era o plano. Desde o primeiro dia, o plano foi estar na equipa principal», disse Bardghji aos jornalistas, na concentração dos sub-21 da Suécia.

O extremo sueco mostrou-se tranquilo com a situação e está convencido de que já vai estar disponível para o próximo jogo do campeonato espanhol, contra o Valência, a 14 de setembro.

«Como muitos sabem... Não sei se podemos chamar a isto um problema, mas eles têm tido dificuldades para registar jogadores há vários anos. Não aconteceu só comigo este ano, aconteceu muitas vezes», vincou.

Formado nos suecos do Malmö, Bardghji passou ainda pelos dinamarqueses do Copenhaga, onde se destacou já em sénior. Contudo, na última temporada disputou apenas seis jogos devido a problemas físicos.