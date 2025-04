Ainda é menor, mas Lamine Yamal já é um nome maior do futebol mundial. No estádio de Montjuic, em Barcelona, o extremo dominou o relvado com um golo, duas bolas na trave e muita magia.

Ainda assim, a sua equipa não conseguiu vencer um Inter de Milão baseado no rigor e na força física. As duas formações empataram a três bolas na primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões.

No fim do jogo, Lamine Yamal posou para uma fotografia com os colegas de equipa depois de ter recebido uma camisola comemorativa do centésimo jogo pelo Barcelona. Isto aos 17 anos.

Yamal soma 22 golos e 28 assistências nesses 100 jogos, além de 19 internacionalizações e quatro golos por Espanha. Um fenómeno.