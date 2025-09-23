O médio internacional espanhol Gavi foi operado esta terça-feira ao joelho direito e é baixa no Barcelona entre quatro a cinco meses, anunciou o clube.

«O jogador da primeira equipa Pablo Páez Gavira “Gavi” foi submetido a uma artroscopia a fim de tratar uma lesão no menisco interno. O tempo de recuperação estimado é de quatro a cinco meses», indica o Barcelona, em comunicado.

Gavi, de 21 anos, acumula lesões no joelho direito: já tinha estado afastado dos relvados quase um ano, entre 2023 e 2024, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior.

Vencedor do Golden Boy e do Troféu Kopa em 2022, para o melhor jogador sub-21, Gavi ainda pode apontar, dado o período de paragem, para o Mundial de 2026, que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em 2025/26, Gavi jogou pela última vez a 23 de agosto, dia em que entrou ao intervalo do Levante-Barcelona, jogo da segunda jornada da Liga espanhola, que o Barcelona venceu por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0. Seis dias depois, lesionou-se num treino.

