Poucos minutos após a declaração agitadora de Di María, que afirmou que «há muitas possibilidades» de Messi mudar-se para o Paris Saint-Germain no verão, chegou a resposta do Barcelona, pela voz do treinador Ronald Koeman.

No final do triunfo épico frente ao Granada, para a Taça do Rei, o técnico dos blaugrana declarou que «é uma falta de respeito» que tanta gente do PSG fale de Messi.

«É uma falta de respeito que tanta gente do Paris Saint-Germain fale de Messi. Só estão aquecer o jogo [da Champions entre as duas equipas]. Ainda é jogador do Barcelona», disse Koeman, citado pela imprensa espanhola.

Recorde-se que Lionel Messi é neste momento um jogador livre para assinar por qualquer clube. Antes de Di María, já Neymar, estrela dos parisienses, havia afirmado que tem de «voltar a jogar com Messi».