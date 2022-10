O presidente do Barcelona, Joan Laporta, foi questionado sobre vários temas neste domingo, na assembleia geral do clube, e esclareceu as dúvidas em torno da transferência de Antoine Griezmann para o Atlético de Madrid.

Em resposta a um sócio dos catalães, o dirigente explicou que o avançado francês, que está cedido aos colchoneros, vai transferir-se em definitivo, a troco de 20 milhões de euros.

Além disso, o negócio contempla outros quatro milhões em variáveis, divididos entre vários objetivos. A qualificação do Atlético para a Champions e a passagem aos oitavos de final da prova são dois dos objetivos, mas há ainda outra cláusula.

«Se o Atlético de Madrid decidir vender o jogador no futuro, eles terão de nos pagar a diferença que resta até aos 40 milhões que foram definidos anteriormente», detalhou Laporta.

O presidente do Barça assumiu que o clube tentou fechar o «dossier» antes do Mundial do Qatar e informou que esta operação vai permitir a poupança de 36 milhões de euros, relativos aos salários do futebolista.

Na atual temporada, Griezmann cumpriu 11 jogos, nos quais marcou três golos e ainda anotou umas assistência.