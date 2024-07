Joan Laporta e Hans Flick fizeram, nesta quinta-feira de manhã, a apresentação do novo treinador culé aos jornalistas. Um momento de perguntas e respostas partilhado pelos dois responsáveis, depois da saída de Xavi Hernández, técnico que ganhou uma La Liga com o Barcelona.

E Laporta quis deixar uma mensagem ao antigo treinador, antes de falar sobre o novo: «Devo dizer-vos que a decisão de não continuar não foi fácil. Posso assegurar-vos. Tomar uma decisão como esta, que afeta alguém que apreciamos e por quem temos um grande carinho, e que escreveu com letras douradas a história do Barça, é muito difícil. Acreditámos que era altura de dar um novo impulso, de fazer uma mudança que obedecesse aos interesses do Barça», disse, recordando ainda o trabalho de Xavi com os jogadores da La Masia.

«Seguindo a recomendação da área desportiva e da Deco, considerámos que a pessoa ideal para liderar a equipa era Hansi Flick. Pela sua experiência, pela sua disciplina, pela sua cultura de esforço e pela sua confiança na filosofia do clube. É a pessoa mais qualificada para dar um impulso à equipa principal e para enfrentar os desafios que o presente imediato nos reserva. Fá-lo-á com convicção, determinação e energia renovada. Com a frescura necessária que a pessoa que tem de liderar este novo ímpeto precisa», explicou ainda Joan Laporta.

Outro tema inevitável para o presidente do Barcelona são as finanças do clube. Esteve sob apertada vigilância da La Liga e da UEFA, mas agora os catalães podem fazer contratações de «grande magnitude», segundo Laporta.

«A questão económica está muito melhor, o processo foi salvar o clube e depois recuperá-lo, e estamos no caminho da normalidade. Hoje podemos ter contratações de grande magnitude porque fizemos o trabalho. Graças à compreensão e à paciência dos sócios, conseguimos trabalhar e podemos dizer que estamos em condições de fazer qualquer operação que consideremos necessária. Deco e a sua equipa estão a trabalhar neste aspeto», garantiu o presidente dos culés.