O Barcelona vai avançar para as contratações em definitivo de João Cancelo e João Félix, revelou o presidente do clube, Joan Laporta.



«O Cancelo e o Félix estão a jogar um nível altíssimo desde que chegaram. O clube podia mantê-los para as próximas temporadas. Planeamos iniciar negociações por eles em breve. Temos boas relações com o Manchester City e com o Atlético de Madrid», referiu o dirigente blaugrana, citado pelo diário catalão «Sport».



O lateral-direito está cedido pelos «citizens» ao campeão espanhol e leva três golos e duas assistências em 17 partidas enquanto o avançado está emprestado pelos colchoneros e em 17 jogos, assinou cinco golos e três assistências.