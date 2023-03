Robert Lewandowski reconhece que o Barcelona atravessa um processo de mudança para reencontrar-se com a elite do futebol mundial e, em entrevista aos meios de comunicação dos catalães, realçou que «no futebol não é fácil mudar as coisas numa semana ou num mês».

«O ADN do Barça é sempre procurar um bom jogo, mas o futebol muda. Temos de nos adaptar. O futebol do Barcelona de há 10 anos não funcionava da mesma maneira agora. Talvez o tiki-taka não funcionasse agora. Tens de encontrar a solução perfeita para onde estás e os jogadores que tens», disse o internacional polaco.

Lewandowski explicou ainda os fracassos nas competições europeias, isto porque dentro de portas o Barça segue lançado para conquistar o campeonato e está em boa posição para chegar à final da Taça do Rei, depois do triunfo (1-0) sobre o Real Madrid na primeira mão das meias-finais.

«Na Liga dos Campeões, as lesões dificultaram-nos as coisas. Temos uma equipa muito jovem e foi uma experiência para todos. Foi difícil. Pequenos erros, às vezes, têm um preço muito alto. Se queres vencer, não podes cometer esses erros. Na Liga Europa, a eliminatória foi muito equilibrada. Agora estamos focados no campeonato e na Taça», vincou.

Aos 34 anos, o polaco diz que tenta contribuir e ajudar os colegas «não só com golos, mas também com comportamento e mentalidade».

«Com os jovens, o futuro do Barcelona está assegurado, mas o equilíbrio entre os mais velhos e eles é essencial. O Barça tem isso», frisou.

«Não penso em quanto tempo estarei no Barça. Quero continuar a jogar ao mais alto nível durante mais alguns anos, não será um ou dois, serão mais. Aqui, eu entendo o significado de mais de um clube [lema do Barcelona]», rematou.

Em época de estreia, Lewandowski, que neste momento está lesionado, soma 25 golos e seis assistências em 31 jogos.