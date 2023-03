O Barcelona informou esta sexta-feira que Frenkie de Jong sofreu uma lesão na coxa direita.

Os catalães não divulgaram o tempo de paragem do internacional neerlandês, mas o Sport adianta que o médio está descartado para o jogo de dia 1 de abril, diante do Elche, sendo também baixa praticamente confirmada para o encontro com o Real Madrid (5 de abril), na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei.

De Jong é mais um nome no boletim clínico do Barcelona, onde já constam Christensen, Ronald Araújo, Pedri e Dembélé.