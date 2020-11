Ronald Koeman respondeu esta terça-feira às palavras de Quique Setién, que afirmara que Lionel Messi é um jogador difícil de gerir.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Dínamo de Kiev, o treinador do Barcelona afirmou que não concorda com o seu antecessor e que não tem dificuldades em lidar com o argentino.

«Respeito todas as opiniões. Para mim, o Leo é o melhor jogador do mundo, estou a ver a ambição e o carácter que tem. Não tenho dificuldades em lidar com ele», disse.

«É o capitão e falo com ele todas as semanas. Vejo as coisas de maneira diferente do que Setién e não concordo com ele», acrescentou.

De resto, Koeman lembrou o exemplo da vitória do Shakhtar Donetsk frente ao Real Madrid para alertar para os perigos da partida frente ao Dínamo de Kiev, uma equipa que conta com várias baixas devido à covid-19.

«No Dínamo há muitos jogadores infetados e isso tem influência na qualidade da equipa, mas o Shakhtar também tinha várias baixas frente ao Real e ganharam. Há que respeitar o adversário.»