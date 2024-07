Jorthy Mokio, promessa de apenas 16 anos, esteve perto de assinar pelo Barcelona, contudo, acabou por mudar-se para o Ajax neste verão. O defesa-central alinhava no Club Brugge mas foi visitar as instalações dos catalães e chegou a reunir-se com Deco.

O pai do jogador afirmou que as conversas aconteceram aquando do duelo do Barcelona com o PSG na Liga dos Campeões e revelou os planos que o emblema «blaugrana» tinha para o jovem belga.

«O Barcelona disse-nos que iriam fazer o mesmo com Jorthy que fizeram com Lamine Yamal ou Pau Cubarsí. Falámos com Deco porque ele treinaria com a equipa principal, mas a pressão ali é de outra dimensão. Se não funciona, acabas no Osasuna, por exemplo, e estarias perdido. Dar esse passo seria demasiado grande», disse Thierry, em declarações ao HBvL.

Outro dos fatores que pesou na ida para Amesterdão foi Mika Faye. O central de 19 anos do Barcelona foi colocado na rota do FC Porto, mas a transferência não chegou a concretizar-se.

«Houve uma altura em que sim, quisemos assinar ali, mas depois vimos que iam vender um defesa de 19 anos [Mika Faye] ao FC Porto. Há demasiados. Não podia fazer isso ao meu filho», disse ainda o pai de Jorthy Mokio, que também revelou ter reunido com Bayern, Leipzig, Milan e PSV.