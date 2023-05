O Barcelona anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o guarda-redes Iñaki Peña até junho de 2026.

Habitual suplente de Ter Stegen, o jogador de 24 anos, que terminava contrato no próximo verão, ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros com o novo vínculo.

Formado no Villarreal e nos catalães, soma ainda uma passagem por empréstimo no Galatasaray, na temporada passada. Esta época, disputou apenas três jogos.