Shane Kluivert renovou contrato com o Barcelona para as próximas duas épocas, confirmou o clube, na manhã desta quinta-feira, garantindo a continuidade do extremo/avançado de 18 anos depois da conclusão das etapas nos escalões jovens do clube.

«O FC Barcelona chegou a um acordo com o jogador Shane Kluivert para renovar o seu contrato, que mantê-lo-á no clube nas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028. O atacante holandês permanecerá no clube depois de concluir o seu percurso nas categorias de base», refere o clube, em comunicado, no seu site oficial.

Kluivert, que é filho do antigo futebolista Patrick Kluivert e irmão de Ruben (jogador do Lyon, ex-Casa Pia) e Justin (jogador do Bournemouth), chegou ao Barcelona em 2017, depois de ter passado pela formação do Paris Saint-Germain.

Internacional sub-19 pelos Países Baixos, Shane tem jogado esta época pelos juniores na UEFA Youth League (sete jogos, três golos) e teve, em 2025/26, a sua estreia na equipa B, pela qual tem jogado na Segunda División RFEF, que é a quarta divisão do futebol espanhol, tendo 16 jogos, dois golos e duas assistências pela equipa B.

