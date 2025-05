O brasileiro Juliano Belletti é o novo treinador da equipa B do Barcelona, confirmou o clube catalão, esta sexta-feira. É o sucessor de Sergi Milá no cargo.

Belletti, que vai para a terceira época como técnico no Barcelona, treinou a equipa de juniores na época 2024/25, tendo conduzido a equipa sub-19 à conquista do campeonato División de Honor (grupo 3), da Taça do Rei e ainda da UEFA Youth League.

Trata-se de um regresso à equipa B, já que Belletti foi adjunto de Rafa Márquez na equipa secundária do Barcelona em 2023/24.

Belletti, de 48 anos, representou o Barcelona como jogador de 2004 a 2007, tendo tido como momento alto desses três anos a conquista da Liga dos Campeões 2005/06, com o golo decisivo na final, ante o Arsenal, num jogo ganho pelos catalães, por 2-1. Conquistou ainda, como jogador do Barcelona, dois campeonatos e duas Supertaças de Espanha.

