O Barcelona anunciou, esta sexta-feira, o acordo com Fermín López para a renovação de contrato até 2031. 

Com este novo vínculo, o Barça acrescenta mais dois anos de ligação ao médio-ofensivo, que continua com a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, mas tem uma significativa melhoria salarial.

Fermín, de 22 anos, tem assumido maior protagonismo nos «culés» e, esta temporada, já leva dez golos e 11 assistências em 26 jogos. O internacional espanhol, recorde-se, foi cobiçado por Bayern Munique e Chelsea no verão passado.

