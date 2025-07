O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Wojciech Szczesny por mais duas épocas.

«O FC Barcelona e o jogador Wojciech Szczesny chegaram a um acordo para a extensão do seu contrato que o vincula ao clube até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

Reformado no verão passado, o guarda-redes de 35 anos regressou ao ativo no início da temporada para colmatar a ausência do lesionado Ter Stegen.

O clube decidiu prolongar vínculo e o guardião polaco irá vestir a camisola do Barcelona por mais duas temporadas.

Pelos espanhóis fez um total de 30 jogos na época passada e conquistou uma Liga, uma Taça e uma Supertaça espanhola.