Pedro Rodríguez, jogador da Lazio, em conversa com a La Porteria, do Betevé, admitiu que tem o sonho de terminar a carreira no Barcelona.

«O Barça é a minha equipa, é muito difícil para mim regressar, devido a muitos fatores, como a idade, mas adoraria. Aposentar-me no Barcelona seria espetacular, mas vejo isso como algo distante e difícil, é algo que nem sequer considero. Se me contactarem e o Xavi ligar, antes que ele desligue e se arrependa, eu irei», referiu o avançado espanhol.

O ex-Barcelona, peça chave na história do clube, admite total confiança no projeto de Xavi Hernández: «Tenho muita confiança no Xavi. É um treinador que dá tudo de si, tem ideias muito boas sobre o que quer fazer, que é levar o Barcelona ao nível mais alto possível».

Pedro, que esteve ligado ao clube entre 2004 e 2015, acredita que o objetivo de Xavi é implementar a mentalidade e o modelo de Pep Guardiola ou Johan Cruyff: «É a ideia, o sonho que ele tem. Há desvantagens, mas com calma e trabalho as coisas vão correr bem.»

Por fim, o avançado referiu que Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Balde e Araújo são exemplos de jogadores com potencial e talento e que podem ser a «espinha dorsal da equipa durante alguns anos».

De recordar que o jogador representa a Lazio, de Itália, e já apontou dois golos em 14 jogos. Ao serviço do Barcelona ganhou cinco ligas espanholas, três Taças do Rei e quatro Supertaças. Depois de sair de Espanha ainda vestiu as camisolas do Chelsea e da Roma, antes de se transferir para a Lazio.