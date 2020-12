«Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas, acima de tudo, parabéns pela linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu admiro-te muito».

Foi com esta mensagem na rede social Instagram que Pelé felicitou o argentino Lionel Messi, após o jogador dos catalães ter igualado o brasileiro, este sábado, como futebolista com mais golos oficiais marcados por um clube. Messi chegou aos 643 golos pelo Barcelona com o golo marcado no empate ante o Valência (2-2), em Camp Nou.

Messi chegou aos 643 golos pelo Barcelona ao seu 748.º jogo pelos catalães, colocando-se ao lado de Pelé, que fez o mesmo número de golos, mas em 659 jogos, entre 1957 e 1974, pelo Santos. O argentino estreou-se pelo Barcelona em 2004.

Pelé elogiou ainda a ligação de anos e a fieldade de Messi ao mesmo clube. «Quando o seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como tu, sei o que é amar e usar a mesma camisola todos os dias. Assim como tu, sei que não existe nada melhor que o lugar no qual nos sentimos em casa», escreveu Pelé.

O pódio de melhores marcadores por um clube em jogos oficiais é completo, nesta altura, pelo antigo internacional alemão Gerd Müller que fez 573 golos pelo Bayern Munique.