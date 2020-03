Gerard Piqué não deixa que ninguém diga algo por ele e, no final do Real Madrid-Barcelona [2-0], ao qual Ronaldo assistiu, o central dos catalães foi contundente na análise.

«Na primeira parte, controlámos o jogo. O Real Madrid do primeiro tempo é dos piores que encontrei aqui no Santiago Bernabéu. Na segunda parte, remeteram-nos atrás e numa jogada azarada fizeram o primeiro golo. Devíamos ter aproveitado o primeiro tempo», disse Piqué.

Instado a aprofundar a ideia sobre a primeira parte do Real Madrid, o defesa acrescentou: «Não o digo como uma crítica, cada um tem os seus problemas. Nós próprios também não estamos bem. Podíamos ter dado um murro na mesa. Se tivessemos aproveitado as ocasiões da primeira parte, eles ficavam com uma montanha para subir. Eles saem confiantes, nós magoados, mas não feridos. Creio que temos hipóteses de vencer a liga.»