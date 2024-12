Raphinha, extremo brasileiro do Barcelona de 27 anos, esteve em Portugal entre 2015 e 2019, e recordou as passagens pelo Vitória de Guimarães e o Sporting, admitindo que guarda com muito carinho esse período e que ainda acompanha os jogos das duas equipas.

«São duas equipas pelas quais tenho um carinho enorme. O Vitória foi a equipa que me lançou no futebol profissional e isso eu não vou esquecer nunca. Acompanho os jogos, torço bastante pelo Vitória e pelo Sporting também. Foi onde conquistei os meus primeiros títulos profissionais. Quero deixar todo o meu apoio para os jogadores, para os adeptos agradecer todo o carinho que tiveram por mim desde o dia que cheguei a Portugal até ao dia que fui embora. Espero que continuem fortes nas competições e que continuem a vencer, só não contra mim», disse Raphinha, entre risos, à DAZN.

Depois de sair do Sporting em 2019 para o Rennes, o criativo brasileiro passou também pelo Leeds United antes de se juntar ao Barcelona em 2022. Esta época Raphinha tem estado em destaque tendo anotado até ao momento 16 golos e oito assistências na temporada em que assumiu a braçadeira de capitão dos catalães.