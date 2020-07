O Real Madrid sagrou-se, esta quinta-feira, campeão espanhol de futebol pela 34.ª vez na história. A conquista foi garantida após a vitória por 2-1 frente ao Villarreal, em jogo da 37.ª e penúltima jornada do campeonato.

O avançado francês Karim Benzema foi a figura da vitória da equipa de Zinedine Zidane, ao bisar na partida.

O primeiro golo surgiu na primeira parte, aos 29 minutos, num remate na área após passe de Luka Modric. O 2-0 apareceu de penálti ao minuto 77 e após um lance caricato. Sergio Ramos bateu o castigo máximo, mas combinou com Benzema um penálti à Cruyff, só que o lance, que deu golo, acabou anulado por invasão da área pelo gaulês. À segunda, foi o próprio Benzema a assumir o lance, não desperdiçando. Iborra reduziu de penálti ao minuto 77 para o 2-1. Na compensação, Asensio viu o 3-1 anulado.

O emblema da capital espanhola recupera um título ganho pelo Barcelona nas duas últimas jornadas.

Além do título e da vitória, o Real também alargou a vantagem para o Barcelona na tabela. A equipa de Quique Setién, já com o segundo lugar garantido, perdeu por 2-1 na receção ao Osasuna. Messi, ao minuto 62, anulou o tento inicial de Arnaiz (15m), mas Roberto Torres, no quarto de sete minutos de compensação, deu o triunfo ao emblema de Pamplona. O Real tem 86 pontos e os catalães 79.

O Atlético de Madrid somou a segunda vitória consecutiva e isolou-se no terceiro lugar, com 69 pontos, fruto do empate do Sevilha (agora 67 pontos) na deslocação à Real Sociedad. Sem o português João Félix, a equipa de Diego Simeone foi ao Coliseu Alfonso Pérez bater o Getafe, por 2-0, com golos de Llorente (54m) e Thomas Partey (80m).

Maiorca desce, Celta e Leganés vão disputar permanência

A ronda já consumou a descida do Maiorca, que perdeu na receção ao Granada por 2-1 e ficou matematicamente sem hipóteses de permanência: é 19.º, com 32 pontos, a quatro dos lugares de salvação. Acompanha o Espanhol na despromoção.

A luta pela manutenção vai ser feita, na 38.ª e última jornada, entre Celta de Vigo e Leganés. Os galegos perderam por 3-2 na receção ao Levante e, fruto da vitória do Leganés por 2-0 em San Mamés, ante o At. Bilbao, viram reduzida a desvantagem. O Celta é 17.º, com 36 pontos, apenas mais um que o Leganés, 18.º com 35, em zona de descida. Na última jornada, o Celta visita o já despromovido Espanhol e o Leganés recebe o Real Madrid.

O Alavés, com a vitória em Sevilha, ante o Betis, por 2-1, festejou também esta quinta-feira a permanência.

Nos outros jogos, o Eibar venceu o Valladolid, por 3-1. O Valência levou a melhor na receção ao Espanhol, por 1-0.

O que fica por decidir

Além da luta entre Celta e Leganés pela salvação e do Atlético de Madrid e Sevilha pelo terceiro lugar, a 38.ª e última ronda vai ter em discussão o quinto lugar, de acesso direto à Liga Europa, entre Real Sociedad (quinto, 57 pontos) e Villarreal (sexto, 55 pontos).