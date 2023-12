A entrega de Ronald Araújo para com o Barcelona é notável. O capitão dos catalães sofreu uma fratura no maxilar, mas recusa-se a realizar uma cirurgia para tratar a lesão, pois quer jogar contra o Girona, no próximo domingo.

A lesão na mandíbula foi contraída na partida frente ao Atlético Madrid, numa situação de disputa de bola com Marcos Llorente, num momento em que o jogador do Atlético Madrid acertou involuntariamente com a chuteira na face do uruguaio.

Deste modo, Araújo vai estar disponível para entrar nas contas de Xavi, mas vai jogar de máscara protetora nas próximas três semanas e espera-se que recupere neste intervalo de tempo.

Esta época, com a camisola do Barcelona, o defesa já realizou 13 jogos e marcou um golo.