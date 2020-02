O diretor desportivo do Barcelona, Éric Abidal, assumiu que a contratação de Francisco Trincão ao Sporting de Braga «é um risco que custa 31 milhões» ao clube espanhol. Contudo, o dirigente clarificou, numa visão a longo prazo, que se o extremo português ficar dez anos no clube, acaba por resultar uma contratação económica.

«Antecipámos o mercado, como fizemos como Frenkie de Jong [ndr: médio contratado ao Ajax]. É verdade que estamos a falar de jogadores distintos, com qualidades distintas, mas é fácil deixar um jogador despontar e comprá-lo. É um risco que te custa 31 milhões, mas se este jogador, com 31 milhões, vem para o Barcelona e fica dez anos, no final podemos dizer que comprámos barato», afirmou Abidal, em declarações ao jornal espanhol Sport, publicadas na terça-feira.

«Sabemos que vai continuar bem, que continue igual e no Barcelona, o projeto é claro, a partir daí o futuro dirá. É exatamente o que se passou com o Arthur [contratado ao Grémio], quando o fechámos no Brasil. Tomámos a decisão de adiantar a sua chegada, estamos a falar de um internacional brasileiro e, à medida que o tempo passa, mais podemos dizer que acertámos», comparou o ex-futebolista francês.

O Barcelona contratou o extremo português Francisco Trincão ao Sporting de Braga, por 31 milhões de euros. O jogador de 20 anos vai apenas rumar aos catalães para a próxima temporada, vinculando-se até ao final da época 2024/2025.