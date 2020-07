O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, defendeu esta terça-feira que Quique Setién apresentou melhorias nos dois últimos jogos dos catalães e que vai continuar no comando técnico do clube.

A quatro jornadas do final da liga espanhola, o Barcelona está a quatro pontos do líder Real Madrid (77 para 73 pontos), mas Bartomeu frisou que o atual treinador deu nova vida à equipa e que, além do campeonato, há a Liga dos Campeões para tentar ganhar em 2019/2020.

«Setién trouxe novos ares e ideias, Setién obviamente continuará. Neste momento, estou bastante contente com a evolução da equipa. Nos dois últimos jogos viram-se mais essas melhorias de Setién. Primeiro, vamos tentar ganhar o campeonato e logo a seguir a Liga dos Campeões», afirmou o dirigente, esta terça-feira, em declarações no programa El Món, da rádio catalã RAC 1.

Bartomeu lembrava as melhorias que considerou visíveis na equipa, entre o empate caseiro com o Atlético de Madrid (2-2) e a goleada alcançada em Villarreal, por 4-1, sublinhando que não há arrependimento pela saída de Ernesto Valverde, o primeiro técnico em 17 anos a ser despedido do Barcelona. «Não me arrependo da demissão, havia que dar o impulso», assinalou.

«Messi? Não tenho dúvidas que vai retirar-se no Barcelona»

Bartomeu sublinhou ainda o que referira, após a vitória sobre o Villarreal, sobre o facto de Lionel Messi querer acabar a carreira no clube.

«Tem contrato até junho de 2021. Normalmente não explicamos, mas temos obrigação de renovar com Messi. É o melhor jogador da história do futebol e é obrigação renovar com ele. Ele já disse que quer retirar-se no Barcelona e não tenho dúvidas que vai retirar-se no Barcelona», expressou.

Neymar e Lautaro e a troca Arthur-Pjanic

Sobre o mercado de transferências, Bartomeu, questionado por um possível regresso de Neymar, diz ser «pouco provável, porque a situação económica é difícil nos grandes clubes» e atirou para «quando acabar a temporada» uma abordagem a questão de possíveis reforços, ao ser questionado pelo avançado do Inter, Lautaro Martínez.

Bartomeu falou ainda do negócio com a Juventus por Pjanic, que levou, ao contrário, Arthur para Turim. «A decisão de Arthur e Pjanic é primeiro desportiva, não económica. Há muito tempo que queríamos assinar com Pjanic», disse.