Taça do Rei: Barcelona sofre para vencer Albacete com Cancelo no onze
Corte em cima da linha de golo nos descontos salvou os Blaugrana
O Barcelona, detentor da Taça do Rei de Espanha, tornou-se hoje no primeiro semifinalista da competição desta época, vencendo (2-1) em casa do Albacete, clube da segunda divisão que havia afastado antes o Real Madrid.
O português João Cancelo figurou no onze titular pela segunda vez desde o regresso. A supremacia dos forasteiros apenas se materializou em golo perto do intervalo, após uma recuperação ofensiva, com o inglês Rashford a tocar para o neerlandês De Jong, que lateralizou mais para Yamal, tendo este, também de primeira e sem marcação na área, atirado em arco. 1-0.
No início da segunda etapa Ronald Araújo correspondeu com um cabeceamento indefensável a um canto e fez o 2-0.
Jefté, que tinha sido o herói do Albacete no triunfo por 3-2 sobre o Real Madrid, teve duas oportunidades soberanas para devolver a equipa à discussão da eliminatória, porém errou o alvo.
Aos 87, Javi Moreno cabeceou para o 2-1, animando a equipa para os minutos finais, nos quais viu o lateral Gerard Martin salvar uma bola quase em cima da linha, isso depois de Ferran Torres ter visto anulado o terceiro tento, por fora de jogo.
Na quarta-feira, disputam-se os desafios entre Valência e Athletic Bilbao, bem como o Alavés-Real Sociedad, com o programa dos quartos de final a ficar completo na quinta-feira, com o embate que junta o Betis ao Atlético de Madrid.